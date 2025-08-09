Diego Nappi stratosferico, oro agli Europei Under 20 nei 200 metri

Diego Nappi è il nuovo campione europeo dei 200 metri Under 20. Il giovane talento di Porto Torres, che domenica 10 agosto spegnerà 18 candeline, ha scritto una pagina di storia dell’atletica italiana vincendo la finale ai Campionati Europei di categoria a Tampere, in Finlandia. Dopo aver dominato la batteria e la semifinale, Nappi ha completato il capolavoro fermando il cronometro a 20”77, a un soffio dal suo fresco primato personale di 20”76 realizzato poche ore prima.

Un risultato che gli ha permesso di superare il grande favorito della vigilia, il portoghese Afonso, secondo in 20”85, mentre lo spagnolo Sanchez ha chiuso al terzo posto in 21”03. “Penso che sia il miglior ultimo giorno da minorenne che si possa immaginare” ha scherzato Nappi. “Festeggerò il compleanno con la squadra, i miei genitori e il mio allenatore. Il vento contrario era fortissimo, ma la partenza mi ha fatto vincere. Il tifo dei compagni mi ha tolto tanto peso dalla testa e dedico questa gara anche a Elisa Valensin”.

Il velocista delle Fiamme Oro ha raccontato di trarre ispirazione dai campioni azzurri della nazionale maggiore, con un ringraziamento speciale a Filippo Tortu: “Mi è bastata una chiamata per ricevere un consiglio prezioso. Per lui sarà stato un piccolo gesto, per me è stato enorme”.

