Paura nella notte a Cabras, auto prende fuoco: si pensa al dolo

Indagini in corso a Cabras per quello che potrebbe essere stato un attentato incendiario. Questa notte, infatti, un’auto ha preso fuoco improvvisamente in pieno centro, in via Tharros.

Fondamentale l’intervento dei Vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono poi giunte anche le forze dell’ordine per dare il via alle indagini, come riportato da LinkOristano.

L’idea è che dunque possa essere stato un incendio premeditato, anche perché un episodio simile si era già verificato lo scorso 29 maggio in via Kolbe.

