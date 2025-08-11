Morto a 21 anni a bordo di uno yacht in Sardegna | I legali: “Perché era lì?”

Doveva essere una semplice vacanza, invece si è consumato il dramma. Giovanni Marchionni, 21 anni, è stato trovato morto a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo di Marina di Portisco, in Costa Smeralda. Il natante appartiene a un imprenditore flegreo e, al momento del ritrovamento, il giovane si trovava da solo.

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. L’autopsia, prevista mercoledì all’istituto di medicina legale di Sassari, sarà il primo passo per chiarire le cause del decesso. Secondo una prima ipotesi, Marchionni potrebbe essere stato ucciso da esalazioni tossiche provenienti dal wc chimico dell’imbarcazione, forse a seguito di un guasto alle batterie dell’impianto. Lo yacht è stato posto sotto sequestro per permettere le verifiche tecniche.

Restano da chiarire i contorni della vicenda. Giovanni era a bordo come ospite dell’imprenditore o stava lavorando, magari senza contratto, come guardiano o skipper? I legali della famiglia, Maurizio Capozzo e Gabriele Satta, chiedono risposte. “La famiglia nominerà un proprio consulente per l’autopsia – spiega Capozzo – Perché Giovanni è rimasto solo tutta la notte a guardia della barca?”.

Se dovesse emergere che il ragazzo stava svolgendo mansioni lavorative senza regolare assunzione, l’inchiesta assumerebbe anche la valenza di un caso di lavoro irregolare con esito mortale. Dopo l’esame autoptico, la magistratura valuterà l’incarico a un perito per un’analisi approfondita degli impianti dello yacht, alla ricerca di eventuali concentrazioni di gas letali. Alcune sostanze impiegate nei wc chimici o nelle batterie di bordo, in spazi chiusi, possono sprigionare vapori in grado di risultare fatali anche in pochi minuti.

