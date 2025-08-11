Stintino, tragedia sfiorata sugli scogli: cade e sbatte violentemente la testa

L’uomo, scivolato mentre passeggiava con amici, è stato soccorso dal 118 e trasferito al Santissima Annunziata

Incidente nel pomeriggio di domenica 10 agosto a Stintino, nei pressi della spiaggia Coscia di Donna. Un 33enne sassarese è stato trasportato in ospedale dopo essere caduto sugli scogli.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava passeggiando con alcuni amici quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato impattando violentemente il capo. Sono stati proprio i compagni a dare immediatamente l’allarme e a richiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, ha disposto il trasferimento al pronto soccorso del Santissima Annunziata. L’uomo ha riportato un trauma cranico e un trauma del dorso, ma non è in pericolo di vita.

