Quartu, furto in macelleria: 51enne arrestato | Era pronto a scappare con 15 salumi

Colto sul fatto dalla polizia in via Fadda, aveva già preso soldi dalla cassa e preparato 15 pezzi di salumi

La Polizia ha arrestato la scorsa notte a Quartu Sant’Elena un uomo di 51 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

L’allarme è scattato quando a una pattuglia del Commissariato di Quartu, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è stata segnalata per la presenza di un intruso in una macelleria all’angolo tra via Fadda e viale Marconi. Secondo le prime ricostruzioni, il 51enne si era introdotto nel locale mentre un complice lo attendeva in auto poco distante.

Gli agenti lo hanno sorpreso mentre rovistava dietro il bancone: aveva già sottratto il denaro dalla cassa e sistemato vicino alla porta 15 pezzi di salumi, pronti per essere portati via. Il presunto complice è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

L’arrestato è stato condotto in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore il gip dovrà decidere sulla convalida dell’arresto.

