Migranti dispersi al largo di Sant’Antioco, ricerche in mare ancora in corso

Guardia di finanza e Guardia costiera impegnate con motovedette ed elicotteri dopo il ritrovamento di un cadavere e il salvataggio di un sopravvissuto

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei migranti che potrebbero essere dispersi al largo della costa sud-occidentale della Sardegna, nell’area di Sant’Antioco. Come riportato dall’Ansa, motovedette e un elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, insieme ai mezzi della Guardia costiera, stanno perlustrando il tratto di mare alla ricerca di eventuali superstiti o corpi.

Le ricerche sono scattate dopo che, nella notte di sabato, un mezzo aereo delle Fiamme gialle partito da Pratica di Mare ha avvistato il cadavere di un migrante, poi recuperato dalla Capitaneria di porto. Il giorno precedente la Guardia di finanza aveva soccorso un altro uomo, unico superstite finora individuato, che ha raccontato di essere naufragato con altre otto persone mentre cercavano di raggiungere la Sardegna.

Negli ultimi giorni si è registrato un nuovo incremento degli sbarchi: 34 migranti sono arrivati via mare sull’isola. Di questi, 9 sono sbarcati ieri notte a Sant’Antioco, 12 sono stati bloccati dai Carabinieri a Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi, e altri 13 hanno raggiunto il porto di Teulada. Tutti si trovano ora nel Centro di accoglienza di Monastir, in provincia di Cagliari.

