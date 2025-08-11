Intervento notturno dei Carabinieri che hanno sorpreso un locale privo di autorizzazioni e con gravi irregolarità nella gestione delle procedure per garantire la salubrità dei cibi

Carloforte, scovata discoteca abusiva e sequestrati 10Kg di prodotti

Una persona è stata deferita in stato di libertà in quanto legale rappresentante di un locale di Carloforte in cui è stata realizzata una discoteca abusiva.

Questa notte i Carabinieri sono intervenuti nell’ambito di un’operazione ispettiva e hanno constatato tutta una serie di irregolarità relative al locale.

Oltre alla mancanza di autorizzazioni per l’organizzazione della discoteca e di eventi, sono state riscontrate irregolarità nella gestione dell’Haccp, ovvero tutte le procedure finalizzate a garantire la salubrità degli alimenti e prevenire le contaminazioni.

Per questo motivo sono stati sequestrati circa 10 Kg di prodotti che erano privi di tracciabilità. In aggiunta, è stato anche appurato l’impiego di tre lavoratori senza regolare contratto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it