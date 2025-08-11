Vasto incendio a Ottana: fiamme vicino ad azienda agricola

Sul posto hanno lavorato dalle 14 diverse squadre dei Vigili del Fuoco, Forestale, Forestas e Protezione Civile. Presente anche un elicottero

Questo pomeriggio è scoppiato un vasto incendio nelle campagne di Ottana, in località Preda e Solu, con le fiamme che si sono espanse fino alle vicinanze di un’azienda agricola, coinvolgenfo invece una terna e un camion.

Sul posto hanno lavorato a lungo 4 squadre dei Vigili del fuoco e un elicottero, giunto in supporto delle forze di terra. Oltre a loro erano presenti anche delle unità del Corpo Forestale, Forestas e la Protezione Civile.

La sinergia tra gli enti ha permesso di contenere l’incendio che attualmente è in Bonifica ed evitare che questo arrivasse all’azienda Energydome.

