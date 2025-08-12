Dermatite bovina, accordo raggiunto sui ristori: stanziati 30 milioni

Accordo trovato tra campo largo e centrodestra per la legge sui ristori per l’emergenza della dermatite bovina in Sardegna. Come preannunciato, ieri è arrivato il via libera definitivo che ha portato anche ad un aumento dello stanziamento delle risorse, che passa da 13 a 18 milioni.

Si tratta di risorse che andranno ad aggiungersi ai 12 milioni previsti dall’assestamento di bilancio. Al termine dell’incontro, il presidente della commissione Attività produttive Antonio Solinas è intervenuto sul tema: “Così come previsto, la gestione dei fondi sarà assegnata all’Agenzia Laore perché è il modo più veloce per poter spendere le risorse, questo è il nostro obiettivo”.

“Quindi – ha aggiunto – costituiremo un comitato che dovrà sorvegliare sull’andamento della vaccinazione, degli abbattimenti e poi la Giunta, entro 90 giorni, riferirà in Commissione e in Consiglio sull’attuazione della leggina”.

Soddisfazione anche da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu: “Speriamo che poi la Giunta e tutta la struttura possa dar seguito a quello che abbiamo deciso e che possa monitorare tutto il protrarsi della malattia per far sì che si possa arrivare il prima possibile alla movimentazione del bestiame e a risolvere le difficoltà che oggi sta vivendo il mondo dell’allevamento”.

