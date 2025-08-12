Sardegna, via libera all’assestamento di bilancio: l’ok in tarda notte

Il via libera da parte del Consiglio regionale è arrivato in tarda notte. Per la manovra da 800 milioni erano stati presentati oltre 4000 emendamenti

In tarda notte il Consiglio Regionale della Sardegna ha dato il via libera definitivo per l’assestamento di bilancio da 800 milioni, un testo di 21 articoli per il quale erano stati presentati circa 4000 emendamenti da parte dell’opposizione.

Di questi 800 milioni, 300 saranno spendibili immediatamente per diversi settori economici. Per il resto, gran parte degli stanziamenti saranno indirizzati per la sanità e per il contrasto allo spopolamento. 50 milioni saranno dedicati alla manutenzione delle strade e 15 milioni per il diritto allo studio.

“Si tratta di una variazione che tiene in equilibrio i conti della regione e stanzia risorse importanti per l’emergenze, per la pubblica istruzione e la cultura, la viabilità e i lavori pubblici e i trasporti” ha affermato l’assessore al Bilancio e Vicepresidente della Giunta regionale Giuseppe Meloni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it