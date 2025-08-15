Cagliari al fantacalcio, i consigli di Cagliaripad: ecco chi prendere

Il Cagliari al Fantacalcio è sempre una delle squadre più sottovalutate. Pesa il passato non molto florido in termini di statistiche, ma in seguito all’ultima stagione c’è una maggiore attenzione sulla rosa rossoblù. A tal punto che alcuni giocatori sono reputati persino dei top sui quali battagliare nelle aste.

Il gioco ormai cattura migliaia di persone da tantissimi anni, che durante la stagione calcistica si sfidano per un po’ di gloria personale. Ecco allora che, come Cagliaripad, proviamo a consigliare qualche strategia da utilizzare per puntare sui calciatori rossoblù e vincere il fantacalcio 2025/26

Portieri.

Elia Caprile è uno dei più attenzionati. La solidità tra i pali lo posiziona facilmente come un secondo portiere di sicuro affidamento. Il consiglio è quello di spendere tra i 6 e i 10 crediti nel caso in cui si punti sulla formula 2+1 (cioè: portiere top di una squadra big, suo vice, e Caprile come alternativa). In particolare, l’estremo difensore del Cagliari viene associato a Sommer dell’Inter: l’accoppiata vale un indice di abbinamento di 91/100. Il più alto della Serie A.

Se invece volete puntare direttamente sui portieri del Cagliari, su Caprile si può puntare una media di 6-8 crediti per averlo. Riservando poi un credito solo a Ciocci e Radunovic.

Difensori.

Il top da prima chiamata è Nadir Zortea: l’esterno è stato inserito in una speciale rosa insieme a Di Marco e Dumfries (Inter), e Cambiaso (Juventus). In attesa di capire se il suo futuro rossoblù sarà in Sardegna o Emilia, conviene puntarci almeno 25-26 crediti (se come top) o tra i 16 e i 18 crediti (se come semi-top). In tanti si aspettano che confermi e migliori i numeri della scorsa stagione.

Mina e Luperto sono le garanzie: difensori che giocano sempre e spesso portano a casa voti sufficienti e qualche bonus (soprattutto per chi gioca col modificatore). Vale la pena puntare tra i 5 e gli 8 crediti. Su Zappa meno crediti (tra i 2 e i 5) ma più sicurezze: è un titolare, può portare qualche bonus, ma soprattutto colleziona pochi malus rispetto ai colleghi.

Obert e Idrissi sono la carta jolly: a 1, per un ultimo slot disponibile, potrebbero dare soddisfazioni.

Centrocampo.

C’è pochissimo interesse sulla mediana del Cagliari. E questo può essere un vantaggio. Perché a pochi crediti, è possibile assicurarsi giocatori sicuri di giocare e in grado di portare anche qualche bonus.

Il consiglio va soprattutto per Adopo (tra i 3 e gli 8 crediti), Folorunsho (tra i 4 e i 6 crediti), e Mazzitelli (tra i 3 e i 5 crediti). Possono essere le scelte tra il quarto e il settimo slot. L’ultimo (l’ottavo) è però quello più interessante: con 1 solo credito è possibile assicurarsi Deiola (25 partite, 2 gol e 1 assist, fanta media del 6,08 nella scorsa stagione) e Prati (regista titolare).

Incognita Gianluca Gaetano. Un trequartista assicura sempre un bel po’ di bonus, ma i problemi fisici lo stanno tormentando. Può andare via a 1 credito e, qualora si rimettesse in sesto, può essere la sorpresa del fantacalcio.

Attaccanti.

A differenza della mediana, sulle punte c’è più interesse da parte degli addetti ai lavori. Lo sguardo principale va a Roberto Piccoli: 10 gol e 1 assist la scorsa stagione, sarà il rigorista della squadra. In tanti ci puntano tra il terzo e il quarto slot, ma in un ipotetico attacco senza punte delle grandi squadre, può essere benissimo la prima chiamata tra i 25 e i 35 crediti.

Esposito è un altro che porta parecchi bonus, tra i 10 e i 15 crediti può essere una ottima presa. Kilicsoy è il jolly: pochissimi lo conoscono, dovesse abituarsi al campionato italiano potrebbe rivelarsi una bella presa. Va bene puntarci tra i 3 e i 6 crediti. Deve abituarsi alla Serie A anche Borrelli, che insieme a Pavoletti può essere preso a pochi crediti negli ultimi due slot.

I dubbi rimangono su Zito Luvumbo. Nella passata stagione ha avuto una media intorno alla sufficienza e messo dentro 2 gol e 2 assist. Se Pisacane riesce a inserirlo nel contesto, può essere una bella macchina da guerra. Può essere preso tra i 3 e i 6 crediti. Attenzione però al mercato: con l’arrivo di Esposito è l’indiziato a lasciare il Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it