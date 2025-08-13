Temporali estivi tra Bono e Bultei, Vigili del fuoco in azione per 20 interventi

Raffiche di vento e piogge intense provocano danni a tetti, allagamenti e blackout, ma nessun ferito

Dal pomeriggio di ieri fino a notte inoltrata, Bono e Bultei sono stati colpiti da violenti temporali estivi che hanno richiesto un’intensa attività di soccorso da parte dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bono. In poche ore sono stati effettuati circa 20 interventi per mettere in sicurezza tetti danneggiati dalla caduta di tegole, pali e canne fumarie divelte dalle raffiche di vento.

La pioggia battente ha provocato allagamenti in abitazioni private e sulle strade, mentre i fulmini e le infiltrazioni d’acqua hanno causato cortocircuiti alla rete di illuminazione pubblica. L’emergenza si è protratta fino alle prime ore dell’alba, quando la situazione è tornata sotto controllo.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma restano i disagi e i danni materiali causati dal passaggio della perturbazione.

