Assemini, albero cade su una palazzina: danni ai balconi, nessun ferito

Intervento dei Vigili del fuoco in via Toscana, in azione autoscala e autogrù per la messa in sicurezza

Momenti di paura ieri pomeriggio poco dopo le 13 ad Assemini, quando un albero si è abbattuto su una palazzina di quattro piani all’angolo tra via Toscana e via La Malfa. L’impatto ha provocato danni ai balconi di due appartamenti e mandato in frantumi la vetrata di uno di essi.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, affiancata da un’autoscala e un’autogrù. Gli operatori hanno provveduto al taglio e alla rimozione dell’albero, alla messa in sicurezza delle parti pericolanti e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Presenti anche il sindaco Mario Puddu e i tecnici comunali per la valutazione dei danni. Fortunatamente, non si registrano feriti.

