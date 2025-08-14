Incendio di Seulo, il Comune fa la conta dei danni: vigneti in fumo e animali morti

Le fiamme sono arrivate anche vicino ad alcune case situate nella periferia del paese. A fare la conta dei danni è stata anche l'assessora regionale Laconi, presente sul posto

Sono stati devastanti gli effetti dell’incendio divampato ieri a Seulo. Le fiamme infatti sono arrivate fino alle case, nella periferia del centro abitato e hanno causato ingenti danni a diverse parti del territorio.

In particolare, sono state colpite aziende e vigneti ed è stata segnalata anche la morte di diversi capi di bestiame.

Sul posto si era recata anche l’assessora all’ambiente Rosanna Laconi che aveva seguito le operazioni di spegnimento al fianco del sindaco e ha dato testimonianza di quanto avvenuto.

“Per un puro caso ho assistito da vicino alla disperazione della comunità di Seulo, minacciata da un incendio che ha messo a rischio le abitazioni e colpito duramente il territorio – ha affermato l’assessora – Alcuni cittadini hanno perso allevamenti e vigne, frutto di anni di lavoro: chi appicca il fuoco compie un atto ignobile e irresponsabile”.

Sul posto sono intervenuti 3 elicotteri leggeri, 1 elicottero Super Puma e anche 3 canadair e ci sono volute tre ore per circoscrivere il rogo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it