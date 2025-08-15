Terrore a Monserrato, incendio avvolge una casa: salvata una famiglia

In quattro erano rimasti intrappolati tra le fiamme, ma il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio

Notte di terrore a Monserrato dove intorno a mezzanotte è improvvisamente scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione situata in via Cesare Cabras.

Le quattro persone, due adulti e due bambini, che vivono all’interno sono così rimaste intrappolate tra le fiamme, ma fortunatamente il tempestivo intervento da parte dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che venissero tutte tratte in salvo, senza ferite importanti.

Secondo quanto riferito, a causare l’incendio sarebbe stato un problema dell’impianto elettrico, ma sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica.

