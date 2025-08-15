Forti temporali sul Campidano: caduti chicchi di grandine enormi

Gran parte del Campidano ieri è stato testimone di violenti temporali e il meteorologo Matteo Tidili sui suoi social ha messo in luce il fenomeno verificatosi tra San Sperate, Monastir e Ussana

Gran parte del Campidano ieri è stato testimone di un violento temporale caratterizzato anche dalla grandine. In particolare, a destare preoccupazioni sono stati i chicchi caduti tra San Sperate, Monastir e Ussana.

Come mostrato dal meteorologo Matteo Tidili sui social, sono stati ritrovati in terra chicchi di enormi dimensioni che hanno raggiunto fino a 5 centimetri di diametro.

“Tante segnalazioni di grandine durante il pomeriggio – ha scritto Tidili sui social – ma su tutte spicca quella di grosse dimensioni con chicchi fino a 4/5 cm di diametro tra San Sperate, Monastir e Ussana durante il violento sistema temporalesco che poco fa ha interessato il basso Campidano/Parteolla”.

