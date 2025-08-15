Sant’Antioco, shock anafilattico per una vespa: paura in spiaggia per una 17enne

La ragazza, punta da una vespa, è stata immediatamente soccorsa e salvata grazie all'intervento in successione dei bagnini e del medico arrivato con l'elisoccorso

Attimi di paura questo pomeriggio sulla spiaggia affollata di Maladroxia, a Sant’Antioco, dove una ragazza di 17 anni di Carbonia è andata in shock anafilattico dopo essere stata punta da una vespa.

Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, spingendo i presenti a chiamare immediatamente il 118. La centrale operativa ha inviato sul posto l’elisoccorso dell’Areus, decollato dal Brotzu di Cagliari.

Un medico si è calato con il verricello in mezzo ai bagnanti e ha raggiunto la giovane, somministrandole un’iniezione di epinefrina che ha bloccato lo shock. La ragazza si è ripresa in breve tempo e non è stato necessario il ricovero: l’elicottero è ripartito vuoto.

Come testimoniato dai volontari dell’Assosulcis, decisivo il pronto intervento dei bagnini. “Provvidenziale l’intervento medico ma ancora più provvidenziale, in attesa del medico, è stato il primo soccorso che i nostri bagnini Eleonora e Andrea hanno dato alla ragazza” ha scritto l’associazione sui social. “Grazie per quello che fate e auguri alla ragazza”.

