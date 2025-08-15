Oristano, incendio e devastazione all’ex Istituto Mossa: caccia ai vandali

Ferragosto segnato da un grave episodio di vandalismo e distruzione a Oristano. Nel primissimo pomeriggio di oggi, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso dell’ex Istituto tecnico Mossa, in via Diaz, per introdursi all’interno presumibilmente con l’obiettivo di rubare il denaro contenuto nelle casse delle macchine distributrici di bibite.

Il tentativo di furto si è però trasformato in un’azione devastatrice: arredi divelti, tentativo di allagamento dell’edificio e un incendio appiccato a una stampante in un corridoio del primo piano.

Le fiamme, alimentate dal materiale presente, hanno rapidamente annerito buona parte dell’ala colpita, danneggiando seriamente alcuni impianti tecnologici. L’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale, giunti intorno alle 14 con autoscala e respiratori, ha impedito che il rogo si estendesse ulteriormente. Le prime stime parlano di danni per diverse decine di migliaia di euro.

Come riportato da LinkOristano, la tempistica dell’attacco preoccupa ancora di più. Mancano infatti appena tre settimane alla riapertura delle scuole e lo stabile ospita attualmente le classi di tre istituti – il Don Deodato Meloni, il De Castro e il Benedetto Croce – in attesa di rientrare nelle sedi originarie.

Sul posto sono intervenuti il capo della Squadra Mobile, vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, e la polizia scientifica per i rilievi. La Questura di Oristano ha lanciato un appello a chiunque abbia notato movimenti sospetti nella tarda mattinata in zona, invitando a fornire informazioni anche in forma anonima. Presente anche il commissario dell’Amministrazione provinciale, Battista Ghisu.

