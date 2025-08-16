Luras, famiglia di turisti si perde con bimba di 2 anni: salvati dai Vigili del fuoco

Disavventura per padre, madre e figlia di due anni: il navigatore li aveva condotti su sentieri impervi. Intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco di Tempio

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Luras, dove una famiglia di turisti tedeschi è rimasta bloccata lungo le mulattiere che costeggiano il Lago del Liscia. Padre, madre e la loro bambina di appena due anni si erano affidati al navigatore satellitare per raggiungere la località, ma l’apparecchio li ha condotti su percorsi impervi e impraticabili.

Intorno alle 16 è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tempio. Ricevute le indicazioni esatte sulla posizione della famiglia, i soccorritori sono riusciti a individuarli e a condurli nuovamente sulla strada che porta alla Marinedda.

La disavventura si è conclusa senza conseguenze fisiche per i tre turisti, ma con tanta paura e un grande spavento, che ha reso necessario l’intervento dei soccorritori per evitare che la situazione degenerasse.

