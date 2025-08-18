Febbre del Nilo, sale a 5 il numero di persone contagiate nell’oristanese

Sono in corso un'indagine epidemiologica e una disinfestazione mirata nel raggio di 200 metri dall'abitazione del paziente

Si registra un nuovo caso di Febbre del Nilo nel territorio oristanese, il quinto da inizio anno. Un uomo di 65 anni è risultato positivo al virus ed è attualmente ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano.

Dopo la conferma della diagnosi, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, guidato da Maria Valentina Marras, ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza. Sono in corso un’indagine epidemiologica e una disinfestazione mirata nel raggio di 200 metri dall’abitazione del paziente.

L’ultimo caso si aggiunge ai tre già accertati nelle scorse settimane, che avevano colpito tre ultrasettantenni. Le autorità sanitarie ribadiscono l’importanza di misure preventive, come l’uso di repellenti e la protezione dalle punture di zanzara, vettori del virus.

