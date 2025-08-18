Morti dopo l’uso del taser, dopo Olbia un caso anche a Genova

Un uomo di 47 anni, di origini albanesi, è deceduto a Sant’Olcese, sulle alture di Genova, a seguito di un’azione di polizia che ha visto l’uso del taser.

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica. Secondo una prima ricostruzione, i colpi del taser avrebbero provocato un arresto cardiaco nell’uomo. La Procura di Genova, tramite il pubblico ministero Paola Calleri, aprirà un fascicolo per omicidio colposo e disporrà l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

A Olbia, secondo la ricostruzione, Gianpaolo Demartis era in forte stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol o stupefacenti e stava importunando i passanti. All’arrivo dei militari, allertati da una chiamata al 112, li ha aggrediti con violenza, colpendo al volto uno di loro e costringendolo al ricovero ospedaliero. Per immobilizzarlo è stato quindi usato il taser. Pochi istanti dopo l’uomo si è accasciato a terra ed è morto in ambulanza per un arresto cardiaco, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario.

