Shock sul traghetto Porto Torres-Genova, 19enne denuncia: “Mi hanno violentata”

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa ragazza, che ha chiesto aiuto prima al personale di bordo che a sua volta ha contattato la Polizia di frontiera

Una 19enne ligure era in viaggio da Porto Torres verso Genova, a bordo di una nave che copre la tratta, quando è stata violentata da un uomo.

Secondo quanto riferito, l’uomo l’avrebbe attirata chiedendole aiuto per aprire la porta difettosa di una cabina e poi l’ha aggredita. Successivamente, è scappato via tra i corridoi del traghetto.

La 19enne ha dunque avvertito il personale di bordo e una volta sbarcata è stata trasportata all’ospedale a Genova. Lì sono state riscontrate delle lesioni riconducibili allo stupro. Anche la polizia di frontiera è stata avvisata e ha cominciato a svolgere degli approfondimenti, anche se per il momento la ragazza ha deciso di non sporgere denuncia.

