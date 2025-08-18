Brutto scontro tra auto a Osini, un ferito gravissimo: interviene l’elisoccorso

Intanto l'Anas ha disposto la chiusura del tratto di strada per far effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente

Questo pomeriggio si è verificato un brutto incidente stradale lungo la Ss 125 nell’area di Osini, in provincia di Nuoro.

Secondo quanto riportato, due auto si sono scontrate tra loro e ad avere la peggio è stato uno degli occupanti dei mezzi coinvolti. La persona è rimasta gravemente ferita ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Intanto, un tratto di strada, quello all’altezza del chilometro 93,200, è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto è presente anche il personale dell’Anas e le forze dell’ordine che stanno lavorando al ripristino del traffico nel più breve tempo possibile.

