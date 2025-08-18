Altro incidente causato dalla pioggia: a Birori auto si schianta su guardrail

L’asfalto bagnato per la pioggia è stato causa di un altro incidente in Sardegna, questa volta nel territorio di Birori.
Intorno alle 17, lungo la strada statale 131 al Km 139, il conducente di un’auto, in cui vi era a bordo un’altra persona, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato sul guardrail.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona affidando i due al personale del 118 per il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale che ha disposto la regolamentazione del traffico.
