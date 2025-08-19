Incendio doloso in un cantiere a Villaputzu, indagano i Carabinieri

Distrutti un escavatore, un bobcat e un container-ufficio: nessun segno di effrazione e danni in corso di quantificazione

Nella scorsa notte un incendio di probabile origine dolosa ha colpito un cantiere edile lungo la ex Strada Statale 125, nel territorio di Villaputzu. Le fiamme, che hanno distrutto un miniescavatore, un bobcat e un container adibito a ufficio, sono state domate dai Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, prontamente intervenuti sul posto.

Il cantiere è riconducibile a una società con sede legale in provincia di Agrigento. A dare l’allarme è stato il guardiano, affiancato da tre persone – tra cui due operai – che si trovavano poco distante per uno spuntino notturno. Secondo le testimonianze, il gruppo si sarebbe accorto delle fiamme solo quando l’incendio era già in corso.

L’area, completamente recintata, non mostra segni di effrazione né tracce utili all’individuazione degli autori. I Carabinieri della Stazione di Villaputzu, supportati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito, hanno avviato i rilievi tecnici e informato la Procura competente.

Le indagini proseguono per chiarire la natura del rogo e verificare eventuali responsabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it