Morti dopo il taser, Castello: “Addolorati, ma è urgente trovare tutele”

Dopo i fatti di Olbia e Genova, il segretario nazionale del Nuovo Sindacato dei Carabinieri sottolinea: "Non si può continuare a lavorare senza avere la giusta sicurezza fisica e giuridica"

Il segretario nazionale del Nuovo Sindacato dei Carabinieri Ilario Castello è intervenuto in merito ai recenti fatti di cronaca della morte di due malviventi a seguito dell’uso del taser.

“Tutti noi siamo addolorati e dispiaciuti per la morte di due persone, ma riteniamo errato soffermarsi solo sul loro decesso senza entrare nel merito di ciò che realmente sta accadendo” ha affermato Castello.

“Mentre tutti disquisiscono sulla necessità, sulla pericolosità e sulla legalità del taser – osserva – noi siamo davanti al solito scenario: operatori di Polizia che si trovano iscritti nel registro degli indagati nell’espletamento delle proprie funzioni”.

“Non si può continuare a lavorare in simili condizioni, senza avere la giusta tranquillità per operare in totale sicurezza, fisica e giuridica. Sappiamo che il Governo sta lavorando in questa direzione – spiega ancora Castello – ma è ormai urgente trovare le reali tutele di cui necessitano tutti gli operatori di Polizia”.

Il segretario poi conclude: “Chiediamo quindi un tavolo tecnico per affrontare con le parti sociali il tema delle tutele legali di cui tutti necessitano”.

