Costa Rei, video di Vannacci contro la sinistra con cernia: esposto degli Animalisti

L'Associazione italiana difesa animali ed ambiente ha reso noto di aver presentato un esposto contro il gesto del vicesegretario della Lega: "Grave e inaccettabile"

A Ferragosto, il deputato europeo e vice segretario della Lega Roberto Vannacci ha realizzato un video provocatorio nei confronti della sinistra, posando insieme ad un cernia nel mare di Costa Rei, in Sardegna.

Per questo motivo, è arrivata una denuncia da parte dell’Associazione italiana difesa animali ed ambiente che, attraverso una nota, ha comunicato di aver presentato un esposto alla Procura di Cagliari.

“Il video aldilà del suo contenuto violento e volgare ma questa parte è una vicenda che interessa la politica e che non ci compete – scrivono gli animalisti – mostra un evidente dispregio nei confronti degli animali ed in particolare di quella povera cernia usata in maniera vergognosa ed impropria per scopi che nulla hanno a che vedere con la natura”.

“Ma soprattutto – si legge ancora nella nota – questo gesto grave e inaccettabile mette in evidenza il rischio di emulazione essendo l’ex generale non proprio un signor nessuno. Per questo chiediamo le sue scuse formali e pubbliche”.

