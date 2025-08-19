Botulino, disposta l’autopsia sul corpo di Valeria Sollai

Disposto il sequestro della salma che sarà sottoposto ad accertamenti per capire se il botulino sia stato l'unica causa di morte

Sarà l’autopsia a decretare le esatte cause della morte di Valeria Sollai, la 62enne che era ricoverata a Monserrato in seguito ai casi di botulino emersi alla Fiesta Latina e che è morta la scorsa notte.

Il Magistrato ha infatti disposto il sequestro della salma che sarà perciò sottoposta agli accertamenti previsti.

Nel caso di Roberta Pitzalis, altra persona purtroppo morta in seguito all’intossicazione, era emerso anche il concorso di un polmonite emorragica che potrebbe essere stata causata da una non corretta intubazione.

