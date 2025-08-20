Vannacci replica agli animalisti: “E allora i pescivendoli di San Benedetto?”

Fiume di polemiche attorno a Roberto Vannacci, ex generale e attuale vicesegretario della Lega. Il parlamentare europeo ha pubblicato un video a Ferragosto che lo ritrae con in mano una cernia pescata durante le vacanze in Sardegna. La vicenda ha acceso le critiche degli animalisti, con l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), che ha annunciato un esposto alla procura di Cagliari per presunto maltrattamento di animali.

Vannacci ha scelto di replicare con ironia attraverso i social, rilanciando nuove immagini della cernia cucinata. “Aggiungete all’esposto la denuncia per essere “cernivoro” poiché, in modo molto disumano e disgustoso quel pesce l’ho pure mangiato” ha scritto Vannacci. “E se proprio volete aggiungete l’aggravante del sessismo perché ho mangiato “una cernia” e non “un cernio”. Mi domando se i pescivendoli del mercato di San Benedetto non corrano lo stesso rischio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it