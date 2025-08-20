Sport sardo in lutto, addio al campione olimpico Paolo Angioni

Mondo dello sport sardo in lutto per la scomparsa di Paolo Angioni, icona degli sport equestri e campione olimpico nella disciplina del concorso completo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo del 1964.
Angioni nacque a Cagliari il 22 gennaio del 1938 e fu ufficiale di cavalleria dell’Esercito. Oltre alla rassegna a cinque cerchi in Giappone, prese parte anche alla successiva tenutasi a Città del Messico.
Pilastro della Nazionale, nel corso della sua carriera ha partecipato con la maglia azzurra anche alla Coppa delle Nazioni e al Csio di Piazza di Siena.
La Federazione Italiana Sport Equestri lo insignì della qualifica di Socio Benemerito e nel 2015 ricevette dal Coni il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano.
