Sport sardo in lutto, addio al campione olimpico Paolo Angioni

Icona degli sport equestri, vinse l'oro olimpico alla rassegna di Tokyo del 1964 nel concorso completo a squadre

Redazione Cagliaripad
Crediti foto: Coni

Mondo dello sport sardo in lutto per la scomparsa di Paolo Angioni, icona degli sport equestri e campione olimpico nella disciplina del concorso completo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo del 1964.

Angioni nacque a Cagliari il 22 gennaio del 1938 e fu ufficiale di cavalleria dell’Esercito. Oltre alla rassegna a cinque cerchi in Giappone, prese parte anche alla successiva tenutasi a Città del Messico.

Pilastro della Nazionale, nel corso della sua carriera ha partecipato con la maglia azzurra anche alla Coppa delle Nazioni e al Csio di Piazza di Siena.

La Federazione Italiana Sport Equestri lo insignì della qualifica di Socio Benemerito e nel 2015 ricevette dal Coni il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano.

