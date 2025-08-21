Porto Cervo, fiamme al porto: principio di incendio su uno yacht

Attimi di paura ieri sera nella Marina di Porto Cervo per un principio di incendio scoppiato a bordo di uno yacht ormeggiato in banchina. L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando dal natante si è sprigionato del fumo proveniente dalla cucina sopra coperta.
Ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, che è stato rapidamente circoscritto grazie al tempestivo intervento del personale del porto.
Lo yacht è stato trainato al largo per consentire ai Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena di effettuare le operazioni di bonifica e le verifiche di sicurezza. Non si registrano feriti né danni strutturali gravi all’imbarcazione, ma solo alcuni arredi bruciati.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it