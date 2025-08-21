“Ti taglio la gola”: frasi shock contro l’influencer Martina Murenu

L'influencer sarda ha denunciato tutto sui social e ha già adito le vie legali: "Non possiamo più stare zitti. Basta!"

L’influencer sarda Martina Murenu stava svolgendo una diretta sui social, poi all’improvviso due persone con nickname falsi e senza svelare il loro volto l’hanno minacciata di morte.

“Ti taglio la gola, ti sfregio con l’acido” si sente nel video che la ragazza ha poi condiviso sul proprio profili per denunciare quanto avvenuto.

“Voglio che i genitori di questi elementi riconoscano le voci di ciò che hanno messo al mondo – ha affermato l’influencer sui social – Le ipotetiche fidanzate che si rendano conto di chi hanno al loro fianco. E ora partirà una denuncia grande quanto una casa. Che tutti possano riconoscere dalle vostre voci chi siate e non considerarvi mai più. Non possiamo più stare zitti. Basta!”.

