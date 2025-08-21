Sardegna ancora galeotta? Giulia Stabile e Holden insieme a Porto Cervo

Una vacanza insieme a Porto Cervo, qualche commento scambiato sui social e le voci non hanno potuto altro che girare a grande velocità sui social: tra Giulia Stabile e Holden forse c’è qualcosa in più di una semplice amicizia.
Secondo quanto riferito da DiPiùTv, tra i due è stata notata un complicità particolare i fan hanno chiaramente alimentato le voci, sostenendo l’eventuale coppia con entusiasmo.
D’altra parte, non sarebbe la prima volta che ai due venissero associati dei supposti flirt infondati. Qualche mese fa la ballerina era stata vista in atteggiamenti intimi con un altro ex cantante di Amici, per altro della stessa edizione di Holden, ovvero Matthew.
Per Holden invece è rimasto celebre per diverso tempo il flirt con la vincitrice di quell’edizione, ovvero Sarah Toscano, che però, come sempre affermato da entrambi, era stato visto solo dagli occhi dei fan.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it