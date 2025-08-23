Stintino, malore a La Pelosa per un giovane: interviene l’elisoccorso

Il giovane turista ha perso i sensi davanti ai bagnanti: necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale

Momenti di paura questa mattina sulla spiaggia de La Pelosa, a Stintino. Un ragazzo di 21 anni, originario della Toscana, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in compagnia di amici. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30, davanti agli occhi dei tanti bagnanti presenti sull’arenile.

Il giovane, dopo aver perso i sensi, è stato soccorso immediatamente da alcune persone in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, seguita dall’elisoccorso dell’Areus, che ha provveduto al trasferimento urgente del turista all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

