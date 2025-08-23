Cagliari, sub morto a Capo Sant’Elia: chi era la vittima

L’83enne, appassionato di immersioni e pesca subacquea, era solito immergersi in quelle acque: purtroppo oggi si è consumato il dramma

Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa del sub 83enne disperso nelle acque di Capo Sant’Elia, a Cagliari. Il corpo senza vita di Vittorio Pilloni, vedovo e grande appassionato di immersioni, è stato ritrovato questa mattina sul fondale antistante il litorale cittadino.

L’allarme è scattato quando delle persone in spiaggia hanno notato il pallone segnasub fermo nello stesso punto per troppo tempo. La segnalazione è stata raccolta dalla centrale operativa del 13° Mrsc della Guardia Costiera, che ha inviato sul posto una motovedetta e un gommone con i sommozzatori, insieme a un mezzo della Polizia municipale.

Dopo le prime ricerche, il corpo è stato individuato sul fondale e recuperato dai sub del 4° Nucleo della Guardia Costiera. La salma è stata trasportata fino alla sede storica della Direzione marittima di Cagliari, dove verranno effettuati gli accertamenti di rito.

Vittorio Pilloni era un pescatore esperto che frequentava da tantissimi anni la spiaggia di Sant’Elia, dove praticava immersioni e pesca subacquea quasi ogni giorno. Grande appassionato di mare e fisicamente molto attivo nonostante l’età, potrebbe essere stato colto da un malore fatale proprio durante la sua ultima immersione.

