Paura a Oristano, auto prende fuoco in movimento: famiglia salva per miracolo

Gli occupanti sono riusciti ad abbandonare il veicolo in tempo, allertando poi i soccorsi. Il mezzo è andato completamente distrutto

Una famiglia a bordo di un’auto stava per fare il suo ingresso sulla 131, all’altezza del cimitero di Massama in provincia di Oristano, quando il veicolo ha preso improvvisamente fuoco ieri sera intorno alle 20.15.

Come riporta LinkOristano, fortunatamente gli occupanti sono riusciti ad abbandonare il veicolo in tempo e a mettersi in salvo, allertando poi i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’auto, che però è stata resa inutilizzabile.

