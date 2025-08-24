Cuglieri, brutto incidente nella notte a S’Archittu: auto ribaltata

L’auto ha perso il controllo intorno alle 3.30 e si è malamente ribaltata sul bordo della strada

Brutto incidente nella notte nell’Oristanese, in territorio di Cuglieri. Intorno alle ore 03.30, la sala operativa locale dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di soccorso per un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 292, all’altezza di S’Archittu. Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Cuglieri, che ha provveduto a prestare i primi soccorsi agli occupanti e a mettere in sicurezza il veicolo. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e un’ambulanza del servizio sanitario 118, che ha trasportato i feriti all’ospedale Brotzu di Cagliari.

