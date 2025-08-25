Sardegna, continua l’incubo incendi: 14 nella giornata odierna

Fortunatamente, uno solo ha richiesto l'intervento da parte dei mezzi della flotta aerea regionale

Sono stati 14 gli incendi scoppiati nella giornata odierna in Sardegna e per uno di questi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

L’elicottero proveniente dalla base di Villasalto infatti è stato diretto verso San Vito, in località Cu.li De Is Pilis.

A coordinare le operazioni di spegnimento sono stati personale della Stazione del Corpo forestale di Muravera, coadiuvati da una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Villaputzu-Turri Motta.

