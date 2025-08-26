Incendio a Monastir, in fiamme un pagliaio e mezzi agricoli | Video

Un grave incendio è scoppiato alle prime ore del mattino in un’azienda agricola situata nella periferia di Monastir, lungo la strada Provinciale 7. Le fiamme hanno avvolto una vasta quantità di fieno e due mezzi agricoli, causando ingenti danni.

Per domare l’incendio, sono intervenute due squadre del Comando di Cagliari. In totale, sette operatori sono stati mobilitati con l’ausilio di un’autopompa, un automezzo fuoristrada equipaggiato per l’antincendio e un’autobotte. Il loro tempestivo intervento è stato cruciale per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le autorità competenti indagano sulle cause che hanno innescato l’incendio, non escludendo alcuna ipotesi. I residenti della zona sono stati allertati e le forze dell’ordine sono presenti sul posto per garantire la sicurezza.

