Percentuali di divorzi più alte in Italia: la Sardegna è tra le prime regioni

Nell'isola, infatti, sono stati registrati 2.481 divorzi, per un tasso pari a 1,6 per mille nell'annualità 2023

Secondo gli ultimi dati Istat del 2023, la Sardegna si posiziona al vertice della classifica italiana per il più alto tasso di divorzi, a pari merito con Sicilia e Liguria.

Questo dato, il più elevato a livello nazionale, solleva interrogativi sulle cause di questa tendenza, che potrebbe essere legata a fattori economici, sociali o culturali specifici dell’isola. La cifra, infatti, è superiore alla media nazionale e testimonia come il matrimonio in Sardegna sia diventato una scommessa “ad alto rischio”.

