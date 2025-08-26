Quartu, controlli antidroga in un locale: una denuncia e due segnalazioni

Il ragazzo, un ventiduenne di Cagliari già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di sei bustine di cocaina e diversi involucri di cristalli di MDMA

Un’operazione congiunta dei Carabinieri delle stazioni di Flumini di Quartu e Monserrato ha portato alla denuncia di un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato in un noto locale notturno sul lungomare, a seguito di alcune segnalazioni riguardanti attività sospette legate allo spaccio.

Durante i controlli, l’attenzione dei militari si è concentrata su un giovane cliente, i cui movimenti hanno destato sospetti. La successiva perquisizione ha confermato i dubbi: il ragazzo, un disoccupato ventiduenne di Cagliari già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di sei bustine di cocaina e diversi involucri di cristalli di Mdma. Per questo, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Cagliari per detenzione a fini di spaccio.

Nello stesso contesto operativo, altri due giovani sono stati fermati con piccole quantità di droga per uso personale. Un operaio ventiquattrenne di Cagliari è stato trovato con poco più di mezzo grammo di hashish, mentre uno studente nigeriano di ventitré anni aveva quasi due grammi di cocaina. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari come assuntori di sostanze stupefacenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it