Sardegna, nuova allerta per il caldo torrido: picchi oltre 40 gradi

Nel fine settimana l’abbassamento delle temperature minime aveva fatto sperare nella via verso l’autunno e invece la Sardegna dovrà fare ancora i conti con il caldo torrido nei prossimi giorni.

La Protezione Civile infatti ha diramato un bollettino d’allerta per mercoledì 27 e giovedì 28 agosto con le temperature minime che saranno superiori ai 25 gradi e le massime che potranno superare il picco dei 40.

Ad essere maggiormente interessato da questa nuova ondata di calore in Sardegna sarà prima il settore nord-occidentale dell’Isola e poi la parte meridionale e orientale.

