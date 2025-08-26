Atletica, al via i raduni per le staffette verso Tokyo: c’è anche Diego Nappi

Convocazione tra i grandi per il velocista sardo, che da ieri si sta allenando a Roma insieme, tra gli altri, a Lorenzo Patta, Filippo Tortu e Dalia Kaddari

È cominciato ieri il raduno a Roma delle staffette 4×100 e 4×400 della Nazionale italiana di Atletica leggera, in vista dei mondiali di Tokyo in programma dal 13 al 21 settembre. Presente anche una nutrita rappresentanza sarda nei quartetti, in questo caso allargati, più veloci.

Al maschile non potevano mancare i due veterani e medaglie d’oro olimpiche Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Buoni segnali dunque dal velocista di Oristano, che è stato fin qui costretto a saltare gran parte della stagione all’aperto per un infortunio capitato in occasione degli Europei a squadre di Madrid.

A loro però si è aggiunta anche un’altra stella dell’atletica sarda, ovvero Diego Nappi, fresco vincitore dei campionati Europei U20 sui 200m. L’ultima presenza da segnalare, anche questa assolutamente inamovibile, è quella di Dalia Kaddari nella 4×100 donne.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it