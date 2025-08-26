Settimo, disposta l’autopsia per il neonato morto in casa

Si sospetta una morte per asfissia, ma saranno gli esami autoptici a definire con esattezza la causa del decesso

La Procura ha disposto un’autopsia sul corpo del neonato di 4 mesi morto in casa ieri a Settimo San Pietro. Gli esami per accertare le cause di morte verranno effettuati giovedì all’Ospedale Brotzu.

Secondo quanto inizialmente riferito, il piccolo sarebbe rotolato e caduto tra il letto e il comodino nella camera dei genitori, rimanendo incastrato.

Per questo motivo si sospetta una morte per asfissia, ma saranno solo gli esami a definire con certezza quanto avvenuto.

