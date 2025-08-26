Villaurbana Truschedu, Forestale salva gruccione in difficoltà

Intervento provvidenziale su segnalazione di un cittadino che ha consentito il recupero dell'esemplare, che altrimenti avrebbe rischiato di essere una facile preda

Una pattuglia della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Villaurbana è intervenuta a Villanova Truschedu per il recupero di un esemplare di gruccione.

Il volatile, pur apparendo vigile, non era in grado di volare e rischiava di essere predato. Accertata l’assenza di nidi nelle vicinanze, i Forestali hanno provveduto al recupero e al trasporto presso la Clinica Veterinaria convenzionata “Due Mari” di Oristano, dove il Dott. Paolo Briguglio ha riscontrato condizioni generali di debilitazione, probabilmente dovute a denutrizione, ma nessuna lesione alle ali.

La Sardegna rappresenta uno dei siti di nidificazione più importanti d’Europa per il gruccione, che trova nell’isola condizioni particolarmente favorevoli per la riproduzione, grazie alla varietà di ambienti naturali e alla presenza di ampi tratti di sponde sabbiose o argillose, ideali per lo scavo delle gallerie riproduttive.

