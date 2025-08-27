Vendita Villa Certosa, l’emiro del Qatar mette sul piatto 500 milioni di euro

Un personaggio di spicco e facoltoso, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, potrebbe diventare il nuovo proprietario di Villa Certosa, l’importante residenza di Silvio Berlusconi in Sardegna. La trattativa per la villa, dal valore stimato di quasi 500 milioni di euro di euro, sarebbe in corso direttamente con i figli dell’ex presidente del Consiglio, come riporta un noto quotidiano isolano.

L’emiro del Qatar è un uomo tra i più potenti al mondo e il suo interesse per Villa Certosa conferma il prestigio della dimora. La villa è, infatti, considerata una delle proprietà più importanti della Sardegna e una delle più lussuose in Italia. Il potenziale acquisto segna un altro passo dell’influenza araba nel mercato immobiliare di lusso della Costa Smeralda.

La trattativa è ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli, ma l’interesse dell’emiro del Qatar per la villa fa pensare che un accordo sia vicino. Se l’affare dovesse andare in porto, Villa Certosa cambierebbe padrone, passando dalle mani di uno dei personaggi più influenti della storia politica italiana a quelle di uno dei monarchi più ricchi del mondo.

