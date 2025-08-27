Dorgali, ricerche senza sosta per il 55enne scomparso: in campo anche elicottero

A dare l'allarme della sua scomparsa era stata la famiglia. Per ora, ogni tentativo effettuato ha avuto esito negativo

Ricerche senza sosta fin dalle prime ore del mattino da parte dei Vigili del Fuoco per provare a rintracciare un uomo di 55 anni scomparso a Dorgali nei giorni scorsi.

La denuncia della sua sparizione era arrivata da parte della famiglia dell’uomo, che non lo aveva visto tornare a casa. Sul posto, oltre ad una squadra di terra, sta operando anche l’elicottero Drago 148 del Reparto Volo Sardegna e unità Sapr, oltre al nucleo cinofili.

Sono inoltre presenti per le ricerche anche i Carabinieri della locale stazione con diversi uomini del reparto Cacciatori di Sardegna, uomini della Polizia di Stato, Forestale e volontari della protezione civile del Comune di Dorgali. Per ora tutti i tentativi effettuati hanno dato esito negativo.

