Dorgali, ricerche senza sosta per il 55enne scomparso: in campo anche elicottero

Ricerche senza sosta fin dalle prime ore del mattino da parte dei Vigili del Fuoco per provare a rintracciare un uomo di 55 anni scomparso a Dorgali nei giorni scorsi.
La denuncia della sua sparizione era arrivata da parte della famiglia dell’uomo, che non lo aveva visto tornare a casa. Sul posto, oltre ad una squadra di terra, sta operando anche l’elicottero Drago 148 del Reparto Volo Sardegna e unità Sapr, oltre al nucleo cinofili.
Sono inoltre presenti per le ricerche anche i Carabinieri della locale stazione con diversi uomini del reparto Cacciatori di Sardegna, uomini della Polizia di Stato, Forestale e volontari della protezione civile del Comune di Dorgali. Per ora tutti i tentativi effettuati hanno dato esito negativo.
