Quartu, perseguita la compagna: braccialetto elettronico per 45enne

Per un operaio 45enne di Quartu è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla compagna e l’utilizzo del braccialetto elettronico.
Il provvedimento emanato dal Gip infatti arriva dopo la denuncia-querela da parte della compagna 38enne, che ha riferito di essere stata vittima di condotte persecutorie.
Secondo quanto stabilito dal giudice, l’uomo dovrà mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri dalla donna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati. La misura è stata notificata dai militari nella mattinata odierna, con contestuale attivazione del dispositivo elettronico di controllo.
