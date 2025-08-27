Gesto vergognoso all’ospedale di Alghero: scritta omofoba su armadietto Oss

Ferma condanna da parte della Cgil che ha denunciato quanto successo: "Episodio grave e inaccettabile"

Un gesto vergognoso si è verificato all’ospedale di Alghero, dove è comparsa una scritta omofoba sull’armadietto di un operatore socio sanitario.

La denuncia è arrivata per bocca di Costantino Loi, responsabile della Cgil Nuovi diritti della provincia di Sassari: “Un episodio grave e inaccettabile. Nessuno dovrebbe essere costretto a subire simili gesti discriminatori, tanto più in un luogo di lavoro pubblico dedicato alla cura e all’assistenza”.

Il sindacato ha così espresso ferma solidarietà e vicinanza all’Oss e chiede che: “l’azienda sanitaria affronti l’accaduto con la dovuta serietà e tempestività, garantendo ascolto e sostegno alla persona colpita e mettendo in campo iniziative concrete di sensibilizzazione e formazione rivolte a tutto il personale. Solo promuovendo il rispetto e l’inclusione si può prevenire il ripetersi di simili episodi e scoraggiare comportamenti discriminatori”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it