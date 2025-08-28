Ancora incendi in Sardegna, il sud dell’Isola falcidiato dalle fiamme

Una giornata difficile per la Sardegna, che ha visto 14 incendi divampare su tutto il territorio regionale, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale e del concorso aereo nazionale. Le fiamme hanno impegnato centinaia di operatori a terra e in volo per diverse ore.

A Santadi, in località Riu Rigau, un vasto rogo ha mobilitato elicotteri da Marganai e Pula, un Superpuma da Fenosu e un Canadair da Olbia, coordinati dal Corpo Forestale. Sul posto hanno operato squadre dell’Agenzia Forestas, Vigili del Fuoco e numerosi volontari. Un altro incendio significativo è scoppiato a Carbonia, in località Guardia Serra Bestiame, dove 15 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo. Per domare le fiamme, sono stati impiegati due elicotteri e diverse squadre a terra.

Anche a Scano di Montiferro e Pabillonis si sono verificati due incendi, per la cui gestione sono stati mobilitati elicotteri e squadre a terra. A Scano di Montiferro, l’incendio ha distrutto 2,5 ettari di pascolo, mentre a Pabillonis le fiamme sono state domate grazie all’intervento di un elicottero leggero e un Superpuma, oltre alle squadre a terra. Le indagini sono in corso per accertare le cause che hanno scatenato i roghi.

